Universidad de Chile vivió un ingrato partido por la segunda fecha de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ a pesar de dominar casi todo el encuentro ante Magallanes, terminaron cayendo por la cuenta mínima en el Estadio Nacional, siendo esta su primera derrota oficial de la temporada.

Desmenuzando este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ y analizó al conjunto ‘Laico’, en la que partió comentando lo que fue el bajo partido de Leandro Fernández, el que se notó en la U.

“Cuando juega mal, juega muy mal, se le nota mucho porque es el jugador más decisivo, juega muy pocos partidos así, pero cuando juega así (mal), se nota mucho, perdió muchas pelotas que comenzaron en contragolpes de Magallanes”, comenzó indicando Fouillioux.

Para el comunicador no todo fue negativo, ya que a pesar de la derrota, destacó del gran aporte que le dio Javier Altamirano al mediocampo azul, en la que lo apunta a ser una pieza clave para la conexión de la zona de volantes con el ataque.

“Se le sumó Altamirano, que yo creo que puede aportar mucho, jugó bien y fue de lo mejor en la U. Le puede aportar mucho en el pase final Altamirano, de hecho le puso una muy buena pelota a Guerra”, explica.

El periodista preocupa por la defensa azul | Foto: Photosport

Fouillioux preocupa por la defensa azul

Finalmente, Fouillioux encendió las alarmas dentro de la Universidad de Chile por lo que ha sido la fragilidad defensiva que ha visto en el equipo de Gustavo Álvarez en estos partidos, teniendo en consideración que los ‘Azules’ lograron una fiabilidad importante en dicha zona del campo, algo que llama a perfeccionar con el correr de los partidos.

“Hay algunos rendimientos que estuvieron por debajo de su nivel, defensivamente igual la U, sobre todo con Recoleta, más que en este partido, no da esa sensación de tanta seguridad, verdad que es un equipo que arriesga mucho, pero hay algunos movimientos mal ejecutados, como en el gol. Tapia duda si ir a saltar o no o recular y no hace ni uno ni lo otro, Assadi se come el amague y Montes, que no entró bien, no tuvo fortuna con el rebote”, finalizó.