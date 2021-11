El mediocampista azul no lo está pasando para nada bien en la actualidad, y durante este lunes un grupo de desconocidos llevó una marioneta con su cara al CDA, la cual estaba vestida con la insignia de Colo Colo.

La Universidad de Chile no lo está pasando para nada bien en el Campeonato Nacional, y es que luego de la derrota ante Curicó Unido por 2-1 en el Estadio El Teniente, los mal llamados hinchas azules invadieron la cancha para ir en búsqueda de dos jugadores: Thomas Rodríguez y Pablo Aranguíz, los cuales fueron increpados e incluso llegando hasta los empujones con los barristas.

Lo cierto es que el problema no quedó ahí. Durante el fin de semana Aránguiz recibió amenazas telefónicas y en sus redes sociales por parte de barristas, la cual afectó a su familia y como medida cautelar los dirigentes del Romántico Viajero tuvieron que resguardarlo con protección policial.

Todo esto sigue, ya que ahora algunos barristas azules fueron hasta las afueras del Centro Deportivo Azul y publicaron fotografías en redes sociales donde se ve un muñeco con la cara del volante, el cual está vestido de amarillo y con la insignia de Colo Colo, además la de la Garra Blanca.

Pero no fue lo único que se pudo ver en las fotografías. Esto porque, el portón del CDA fue nuevamente pintado por los barristas, los cuales pidieron la salida del ex jugador de Unión Española y Dallas FC de la MLS y escribieron la frase: "No más zorras en la U, Aránguiz fuera".

Cabe recordar que durante este lunes 1 de noviembre, el presidente del Sifup, Gamadiel García, salió en apoyo de Aránguiz y recalcó que “lo que está viviendo Pablo Aránguiz es súper grave. Para mí, las sanciones tienen que venir con fuerza. No podemos permitir que se sigan dando estas situaciones en ningún estadio y con ningún jugador de fútbol”.

De esta forma la U deberá salir del mal momento, cuando este jueves enfrente a Ñublense, en un partido vital por escapar de la zona de promoción.