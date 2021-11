Universidad de Chile debe recuperarse rápido de la caída ante Ñublense, ya que este fin de semana tiene que enfrentar uno de los partidos más importantes del año y contra uno de sus clásicos rivales como es Universidad Católica. Los azules están complicados en la tabla de posiciones, pero esperan revertir este mal momento contra los cruzados.

Patricio Yáñez, ex jugador de los laicos, comentó que la U puede realizar un buen papel frente a los precordilleranos y cree que sacará un resultado positivo desde San Carlos de Apoquindo, en un cotejo válido por la Fecha 31 del Campeonato Nacional.

"Yo creo que el partido con Católica es clave. Puedes perderlo, pero depende de cómo lo juegues. Yo creo que la U no pierde ese partido, creo que lo de Cristian Romero tiene que ver mucho con nivelar ese partido desde lo más bajo, desde aquello que no está haciendo la U y lo que ha dicho Cristián. De lo que vivió contra Curicó, jugaba bien o mejor de lo que uno lo veía, estaba para ganarlo. Resulta que le marca el gol a Curicó y la Universidad de Chile se me vino abajo, de ahí en adelante no lo pude sostener o remontar cuando lo estaba perdiendo", dijo en Deportes en Agricultura.

"Lo que pienso es que este grupo de jugadores, su técnico y lo que hizo Esteban Valencia, tiene la gran oportunidad de dar un golpe, de llenarse los estanques que están vacíos de positivismo o energía renovada contra Católica. Si vas a perder 5 o 6 cero, no hay vuelta atrás y lo más probable es que juegue la promoción. Si logras empatar, cosa que creo que va a suceder, por estas cuestiones del fútbol, la U comenzará a remontar", cerró.

El duelo entre cruzados y azules se jugará este domingo 7 de noviembre a las 12:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.