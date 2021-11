Siguen las polémicas tras las victoria por 1-0 de Universidad Católica ante Universidad de Chile. Si bien la U sumó su séptima derrota consecutiva, todas las críticas de los jugadores de la U fueron para el arbitraje de Julio Bascuñan y el VAR, producto de un "penal no cobrado" a Nahuel Luján por parte de Sebastián "Zanahoria" Pérez.

Uno de los que salió a hablar sobre este tema, fue el defensor central del Romántico Viajero, Ramón Arias, quien reconoció que Javier Castrilli le "dijo que era penal. Duele, no es de ahora hace varios partidos partidos nos vienen quitando jugadas. Después están los errores de uno, que uno si hace mea culpa y se rompe la cabeza semana tras semana. Ya te tocan un poquito las pelotas cuando se hace tan reiterado.

"El penal al minuto no le tiene que temblar el pulso si son como cuatro más arriba el VAR. Después te los cruzas vienen y te piden perdón como si nada. Se cagan en todo el trabajo de una semana, así imposible", agregó Cachila.

"Después están los errores y nosotros barriremos puerta para adentro, pero que se pongan los pantalones y tienen que cobrar el penal claro, se vio en todos lados", complementó el zaguero.

Pero la del penal no fue la única polémica y es que en el gol de Fernando Zampedri, el central uruguayo intentó ir a saltar con el Toro, pero el uruguayo detalló que "Fernando se apoya para no dejarme saltar, es claro, me queda chichón acá atrás".

"Hay que seguir remando, que duela, queme y no hay otra salida que seguir metiéndole. Está en nosotros, dependemos pura y exclusivamente", sentenció.