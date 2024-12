El 5 de diciembre es una fecha que la hinchada de Universidad de Chile recuerda con total dicotomía. En efecto, fue una jornada heroica donde los azules dieron vuelta un 0-2 ante Unión La Calera para ganar 3-2 y quedarse en primera división con el agónico de Junior Fernandes, pero a la vez es el recuerdo de un pasaje oscuro para un club tan grande.

El programa partidario de la U, La Magia Azul, vivió una jornada llena de nervios, y fue su relator, quién también es periodista de BOLAVIP, Cristián Cavieres, el que recuerda como si fuera ayer lo que vivió en Rancagua y que le costó perder la voz durante varios días.

“Esa jornada la comencé a vivir el día previo con el banderazo cubriéndolo para la radio donde trabajaba y fue muy emotivo ver al bus de los jugadores demorarse una hora y media en salir desde el Centro Deportivo Azul hasta la Panamericana”, rememora Cavigol.

Agregando que “había una sensación de nerviosismo, frustración, pena, más aún que los hinchas no iban a estar presentes en El Teniente”.

El cantagoles de la U, recuerda algo clave en su vivencia. “Le pedí una palabra de apoyo o un consejo a Atilio Costa Febre, el icónico relator argentino que sigue a River Plate y que tuvo un emocionante relato cuando bajó el equipo millonario en 2011″.

Cavieres da cuenta que “él me dijo que estuviera tranquilo, que sea objetivo más allá del amor por los colores, que describiera lo que estaba pasando, me deseó lo mejor y que no pasáramos lo que vivió él”.

Cristián Cavieres cuenta su 5 de diciembre de 2021.

Ya entrando en el partido el narrador asegura que “el 2-0 de La Calera fue lapidario y uno mientras relataba las jugadas, ya pensaba en el post partido, en las burlas de los archirrivales, pensaba en mi familia y ahí llegó el gol de Cachila Arias, el descuento, un gol que me generó sensaciones, porque uno pensaba que se podía dar o quedarnos con las ganas”.

Pero vendría la reacción universitaria, ahí Cavieres reconoce que todo cambió. “El 2-2 lloré y seguí relatando con los ojos vidriosos, el gol de Junior fue una explosión, estuve narrando un minuto pensando que el gol había sido Nahuel Luján, a lo Carcuro ante Austria pensando que lo había marcado Iván Zamorano y no Marcelo Salas”, afirma.

Cristián Cavieres: “Nunca más”

Pese a la emotiva jornada, el relator de La Magia Azul se sincera y reconoce que no quiere nunca más vivir algo así.

“El término del partido, ver a mis compañeros llorando, a los hinchas en las calles, nuestra historia tiene partes muy difíciles, y no sólo de triunfos se construye la historia, esa jornada con el gol de Junior Fernandes, uno de los más gritados, muchas veces hablamos de que lo damos vuelta y ese domingo lo dimos vuelta, pero ojalá nunca más volvamos a vivir algo así, el corazón no resiste otra”, cerró.