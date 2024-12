No ganaron un campeonato, no clasificaron a la Copa Libertadores, tampoco ganaron un Superclásico histórico, no, pero los hinchas de Universidad de Chile atesoran los 5 de diciembre, porque fue un día donde los azules perdían la categoría al ser derrotados por Unión La Calera en la última fecha del Campeonato Nacional 2021, pero lo dieron vuelta y se quedaron con la victoria y la permanencia en primera.

Uno de los héroes de esa recordada jornada fue el central uruguayo Ramón Arias, el que tomó las banderas, dejó su zona de costumbre, llegó al área rival y como el más avezado delantero, convirtió goles salvadores.

BOLAVIP conversa en exclusiva con Cachila, el que confiesa que “como que muchas ganas de recordar ese día y esa temporada, no me dan, pero ahora que me preguntás, recuerdo de un gran abrazo que nos dimos con Rocky, con Larri, con Campitos, la satisfacción de habernos salvado, el sufrimiento que vivimos ese final de campeonato, me acuerdo de esos abrazos más que nada”.

¿Con el segundo gol de La Calera, no pensaste que estaba todo perdido?

No, sinceramente nunca pensé en que íbamos a bajar a segunda, por esa razón tomé la decisión de irme arriba, fui al frente, no dimensionábamos lo que pasaba, hoy por hoy, si analizas, nos estábamos yendo a la B, revertimos un partido definitorio y en ese momento no dimensionaba tanto, no iba a bajar los brazos, mi actitud era ir al frente y quedó demostrado, gracias a Rocky y Lucho (Casanova) que me dieron la autorización para irme arriba.

¿Cómo fue ese momento exacto? ¿No hubo autorización del entrenador?

En ese momento estábamos con Osvaldo y nos miramos y le dije ‘Rocky me voy pa arriba’, y me dijo te ‘bancamos’, esos últimos minutos fueron de empuje, y fue una decisión mía con el apoyo de los compañeros, el técnico estaba del otro lado ya no se escuchaba mucho.

Los goles supongo que fueron un éxtasis…

En un momento pensé que estaba cansado, pero intenté ayudar al equipo, no di pelota por perdida y me encontré con esos goles que nos permitieron ganar el partido, el resto es historia.

Ramón Arias recuerda la salvación de la U en 2021 (Prensa Universidad de Chile)

¿Cuánto pesó la presencia de los más experimentados para salvar esa complicada situación?

Sin duda, el caso de Rocky, de Larri, Gonzalo, el profe Marcelo, mismo Cristián Romero y todos los que hacían el día a día más fácil, era un grupo que estuvo a la deriva institucionalmente, el plantel de jugadores bancando en una situación muy compleja y si bien nosotros somos los artífices y responsables de lo que pasó, estábamos muy a la deriva.

¿Cómo ves a la U hoy?

Hoy el club tiene otro presente y se festeja, pero en ese momento éramos pocos los que bancábamos lo que se bancaba, la situación de verdad, habían chicos, y de los extranjeros jugaban sólo Larri y yo, por suerte lo sacamos adelante y sobreponerse no era fácil y gracias a dios lo pudimos hacer.

¿Qué le pasó a ese equipo 2021? prometía tanto y terminó casi en la B

Fue un equipo que en la primera rueda peleó el torneo, después cuando te tienes que replantear las cosas y rearmarte para pelear arriba y no lo haces, dependes de situaciones externas para potenciar el plantel y que no se hizo, cambio de entrenador, pero el equipo se logró mantener y cuando no se dan los resultados merman el nivel futbolístico y sicológico también, si ganábamos un partido antes no tenías que sufrir tanto.

¿Los fanáticos de la U te siguen recordando por ese 5 de diciembre?

El hincha siempre recuerda todo lo que pasó con mucho afecto y con el respeto por lo profesional que uno fue. Uno siempre es crítico, como cuando hice el penal ante Ñublense, o el autogol en el clásico, lo ponen a uno como responsable y yo me mantuve profesional con su trabajo y eso el hincha lo agradece y valora, los jugadores pasamos, la gente queda, ningún jugador puede estar sobre la institución.

Ramón Arias recuerda conversación con Junior Fernandes.

¿Hablaste alguna vez con Junior Fernandes por el gol de la salvación?

Hablamos una que otra vez y siempre le recalco que si no estaba él, el gol lo hacía yo, era el tercero, estaba detrás del Negro, jajaja, ahora lo puedo contar como una anécdota y ojalá nunca nunca más la U vuelva a pasar por ese momento