Sergio Vargas golpeó la mesa sobre la crisis de la Universidad de Chile: "Hoy no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia"

La Universidad de Chile está pasando un momento complicado en el Campeonato Nacional. El conjunto estudiantil tendrá la gran posibilidad de salir del fondo de la tabla, cuando este jueves enfrenten a Ñublense en el Estadio Nélson Oyarzún.

Uno de los que estuvo en el club, es el histórico jugador Sergio "Superman" Vargas, el cual estuvo a cargo de la gerencia deportiva en conjunto con Rodrigo Goldberg, pero ambos abandonaron su puesto tras la llegada de Tactical Sports a Azul Azul.

Fue el mismo Vargas que salió a criticar el actuar de la U y realizó una radiografía del momento que está pasando el Romántico Viajero en conversación con Mi Sur Deportes.

"La U hoy no tiene identidad, no tiene sentido de pertenencia. Me tocó volver y trabajar, pero es otro club. El alma que estaba antes ya no está. Ya no es esa U, es otra organización desde sus entrañas", recalcó el ex arquero de la Selección Chilena.

"Al plantel lo noto desorientado, solo. Hay un montón de decisiones que se fueron extendiendo y terminan afectando. Los jugadores están muy solos, no saben a qué atenerse. Lo han dicho varios exjugadores, la U ya no tiene el espíritu, no tiene esa alma, no es la conocíamos antes", agregó el Superman.

Para finalizar, el ídolo azul tuvo palabras para el presidente de la concesionaria, Michael Clark."Cuando eres presidente de una institución como la U vas y te presentas con la gente, y ahí manifiestas tus intenciones, tu alegría, lo que significa ser presidente de la U, expones tus proyectos, pero nadie dijo nada", cerró.