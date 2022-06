Mientras Universidad de Chile se alista para su vuelta a las canchas ante General Velásquez por Copa Chile, la dirigencia sigue definiendo la conformación del plantel, donde además de seguir buscando refuerzos, deben analizar las posibles salidas de algunos jugadores.

Uno de los apuntados para dejar el club es José María Carrasco, quien tendría los días contados en los azules para liberar un cupo de extranjero. Al ser consultado por esta posibilidad, Diego López optó por tirarla al córner.

“Es un jugador más que está a la orden y no hemos hablado de nada aún. Está entrenando, mañana daremos el equipo, los que viajan y hasta ahí es lo que puedo decir. Es un jugador que entrena al máximo, tiene gran disposición”, expuso en conferencia de prensa.

Al ser consultado si cree conveniente deshacerse de un central viendo los graves problemas defensivos de la U, el DT aseguró que “es una pregunta que no puedo responder, por qué se va uno u otro. He hablado con Carrasco y no diré nada de lo que hemos hablado, con Brun también he hablado. Hablas de jugadores que pueden salir, pero son cosas que prefiero mantener en privado. No puedo ir atrás de suposiciones. La decisión que yo tome se lo diré primero al club, la vamos a tomar pensando en lo mejor para la U”.

Asimismo, avisó que cuenta con todos y que ningún futbolista la ha manifestado el deseo de partir. “Como dije al principio, ningún jugador me dijo que se quiere ir, cuando son rumores o cosas que se hablan por fuera son cosas que no podemos manejar ni evitar. Muchas veces terminan siendo ciertas, pero con los jugadores desde el primer día hablé las cosas como están, pero no puedo hablar de cosas que no son reales. Como todo equipo grande genera cosas y se filtran otras, pero la realidad de los hechos es que nosotros tenemos que mirar este partido importante para seguir evaluando lo que es el plantel”, puntualizó.

José María Carrasco tendría los días contados en la U. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, López tampoco dio mayores luces sobre los refuerzos que busca para el segundo semestre tras la llegada de Emanuel Ojeda, aunque reconoció que las negociaciones no han sido sencillas.

“La realidad es que se ha ido un jugador y ha llegado otro que es Ojeda, eso nos tiene contentos porque llegó inmediatamente. Los entrenadores los queremos a todos desde la primera semana y eso de tenerlos a todos nunca me ha pasado desde que entreno. Las negociaciones llevan tiempo, lo entiendo, pero con los jugadores que tenemos trato de no pensar en quien pueda llegar, porque tenemos un plantel fuerte, con jóvenes que me han gustado mucho”, cerró.