No hay dudas de que la cancha del estadio Santa Laura fue un dolor de cabeza en el encuentro en que Universidad de Chile perdió por 3-1 ante Huachipato, por la primera fecha del Campeonato Nacional.

Algo que muchos jugadores lo hicieron saber tras el encuentro, sin que sea tomado como excusa del mal partido que hicieron ante los acereros y que los hizo debutar con el pie izquierdo.

"Sin lugar a dudas el campo de juego estaba difícil, pero era para los dos. No es excusa", comenzó explicando Federico Mateos.

La Roja Sub 23 jugó en Valparaíso con una buena cancha. Foto: Agencia Uno.

Es que para el argentino el cambio de reducto para este sábado, donde recibirán a Unión Española en Valparaíso, puede ser una buena señal de cambio.

"He jugado antes, es una buena cancha, ayer se vio que estaba en buen estado para el partido del sub 23. Nos va beneficiar, no tendremos excusa para jugar al pelotazo, tenemos que plasmar la idea lo que quiere el cuerpo técnico y poder disfrutar del partido", enfatiza.

Pese a todo, también deja en claro que como jugadores no pueden estar pensando que la cancha es el factor principal, donde deben mejorar en el trabajo en conjunto.

"No estaba en buenas condiciones, lo vio todo el mundo. No es excusa que somos profesionales y tenemos que estar acostumbrados para jugar en todos lados. Es un factor importante pero no determinante. Hay que mejorar en lo colectivo, en captar la idea del profe que es bastante clara y no preocuparse tanto por el estado del campo de juego", finaliza.