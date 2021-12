Este lunes se confirmó la sanción para Deportes Melipilla por parte de la ANFP quienes confirmaron su desafiliación en el fútbol profesional. El cuadro de los potros aún puede presentar argumentos y contrarrestar esta posibilidad en la segunda sala del Tribunal de Disciplina para poder revertir esta decisión.

Instancia por la cual la directiva y los respectivos abogados de Deportes Melipilla presentaron documentos donde se daba a conocer que Universidad de Chile también contaba con la situación de los dobles contratos, por lo cual se encendió la alarma en la investigación.

El jugador involucrado fue el defensor uruguayo Ramón Arias, quien en la actualidad ya no se encuentra en la institución tras confirmarse su fichaje con Peñarol de Uruguay, pero que independiente de su salida del club es un tema que se está investigando.

Situación por la cual se expresó que el futbolista contaba con otros derechos de imagen que no fueron notificados a la ANFP y se dio a conocer, mediante los potros, que eso no se podía realizar y que no cumplían con las normas del fair play financiero.

Producto de esta situación es que el elenco universitario deberá presentarse el próximo 4 de enero del 2022 ante los Tribunales de Disciplina para dar a conocer los documentos y defenderse de las acusaciones que están en su contra, según información entregada por Cooperativa.