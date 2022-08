Universidad de Chile vive un difícil momento en el Campeonato Nacional y los problemas se agudizaron tras la derrota en el Superclásico frente a Colo Colo en Talca, donde los azules llegaron a tres partidos perdidos en forma consecutiva.

Los triunfos se hacen urgentes en el Romántico Viajero, de hecho no ganan desde el 2 de julio cuando los universitarios vencieron a Unión La Calera de manera agónica con gol de Bastián Tapia. Esta mala campaña tiene a los dirigidos de Diego López a tan solo tres puntos del descenso y la situación comienza a apremiar en La Cisterna.

Es por eso que los azules están obligados a sumar para zafar de la zona roja y en ese sentido, el mes de agosto no se ve muy auspicioso en relación a los rivales que deben enfrentar: Unión Española el próximo domingo en Coquimbo, Provincial Curico Unido como visita el día 13 y el clásico frente a Universidad Católica el 27 en el Estadio Nacional.

El mundo azul está incrédulo respecto a lo que pasará en estas tres fechas de terror y en Bolavip salimos a preguntarles ¿Qué pasará con la U en agosto?





El Mundo Azul apuesta por el agosto de terror (Agencia Uno)





Rodrigo Goldberg: "Siendo optimista, la U sacará cuatro puntos"



El ex futbolista y ex dirigente de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, no derrocha mucha confianza en lo que pueda hacer el elenco universitario. "Siendo optimista, la U sacará cuatro puntos", expresó el hoy comentarista del programa Al Aire Libre en Radio Cooperativa. Sin embargo, agregó que de aquí en más, el Bulla se jugará "Una final en todos los partidos".

El Tenor Fundador de ADN Deportes y reconocido hincha azul, Francisco Mouat, va con más entusiasmo, pero aclara que su pronóstico está más ligado al sentimiento que a la objetividad. "No soy adivino, así es que pronostico con el corazón: empate con Unión, empate con Curicó, victoria sobre la UC. Como el orden de los factores no altera el producto, cambie los resultados si quiere pero deme 5 puntos en los próximos tres partidos", comentó el escritor, quien agregó que el domingo es un duelo clave para no seguir sufriendo. "No perder en Coquimbo frente a Unión es fundamental. Punto a punto hay que salvar la categoría".

Uno que siempre anda sonriente por la vida, con la broma a flor de labio, pero admite que su amor por la U lo tiene muy preocupado por el desempeño de su equipo es el humorista Rodrigo González. El cómico detalla cada uno de sus pálpitos y su gran duda es lo que ocurrirá en el Clásico Universitario de finales de mes. "Empatamos con Unión, le ganamos a Curico y perdemos con la Cato, aunque les podemos empatar. Cuatro o cinco puntos de nueve, pero está difícil".El periodista de Redgol, Pablo Aravena, afirma que la U es impredecible y no se siente capaz de dar un pronóstico tan cerrado. "La irregularidad de la U es espantosa. Y, por lo mismo, un punto importante es saber si Nery Domínguez y Emmanuel Ojeda vuelven pronto. Lo claro es que jugando como en el primer tiempo ante Colo Colo, con pequeños ajustes, la U puede sacar los nueve. Pero jugando como en el segundo tiempo, puede perderlos todos", cerró.