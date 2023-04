Valentín Castellanos y su paso por Universidad de Chile: "Lo levantamos cuando no quería seguir"

Fue la gran figura y entró en la historia por ser uno de los pocos futbolistas que en la existencia del Real Madrid, le anotó cuatro goles a la escuadra merengue sumándose en el listado que integran el polaco Robert Lewandowski y el también argentino, Diego Milito, por ejemplo.

Una jornada que Valentín Castellanos no olvidará tras la victoria por cuatro a dos ante el actual campeón ibérico, donde el trasandino marcó todos los tantos de su equipo, siendo la gran figura del compromiso.

Castellanos, que proviene del New York City y antes pasó por el Montevideo City Torque de Uruguay, tiene un pasado en Universidad de Chile puntualmente en el fútbol formativo del cuadro mágico, llegando a comienzos de 2016 y que al año siguiente, tuvo una oportunidad, breve, en el primer equipo que por aquel entonces dirigía el argentino Ángel Guillermo Hoyos.

Según lo que pudo indagar Bolavip Chile, el futbolista llegó a la U gracias a un programa bien especial elaborado en Mendoza a mediados del 2015, la ciudad natal de Castellanos, y que se denominaba Centro de Perfeccionamiento Azul donde en esos viajes, Diego Rivarola lo recomendó al club, aprovechando una visita al centro y de paso, por el mismo origen, también.

Otra de las situaciones que complicó fue el tiempo que solo estuvo entrenando en la U son competir, producto que se hizo largo el trámite de inscripción por ser extranjero y menor de edad, porque llegó a los 17 años. Sin embargo, algo que ayudó fue su padre, específicamente por ser chileno. De todas maneras, ya no puede jugar por La Roja, porque defendió la camiseta de la sub 23 de Argentina.

Un chico humilde y de personalidad súper especial comentaron a nuestro portal. Además, fue elegido para un viaje a Qatar en aquel tiempo con el resto de su generación. Categoría que logró el título juvenil con Marcelo Jara en el banco y entre algunos nombres - además de Taty - aparecen el portero Gonzalo Collao, Camilo Moya, Alonso Rodríguez, el boliviano Bruno Miranda, Yerko Leiva, Iván Rozas, Mathias Pinto, Nicolás Ramírez, Franco Lobos y Gabriel Mazuela, entre otros, obteniendo el certamen que tras mucho tiempo consiguió la U.

Sus amigos más cercanos eran Miranda, Ramírez y Esteban Valencia, jr . Además, consignar que tuvo minutos en el primer equipo de los universitarios y fue en una Copa Sudamericana ante el Corinthians en Brasil, el 6 de abril de 2017. Ahí, jugó 15 minutos cuando sustituyó a Sebastián Ubilla en la derrota por dos a cero en Sao Paulo.

"Confiábamos en que podía llegar lejos"

Nadie se explica, por qué Valentín no siguió en la U y se responsabiliza a los dirigentes de la época, que prácticamente lo regalaron a Uruguay y no se sacó ni siquiera réditos económicos, pasándolo por tan solo 300 mil dólares al fútbol charrúa. La hinchada azul, no lo pudo disfrutar.

De todas maneras, dejó gratos recuerdos en La Cisterna y en declaraciones para Bolavip, quienes lo conocieron y trabajaron con él, se muestran orgullosos de lo realizado este martes ante el mismísimo Real Madrid.

"Él más que nadie sabe de su esfuerzo y convicción que siempre la tuvo. La verdad, no nos sorprende porque confíabamos en que podía llegar lejos. Lo levantamos cuando no quería seguir, lo ayudamos en temas personales. Es lindo saber que con un granito de arena, ayudamos a cumplir sus metas", señalaron fuentes de Bolavip y que lo conocieron durante su estadía en el país.

Es el gran momento del jugador donde hasta el propio Marcelo Gallardo lo quiso para River Plate, hoy en España y con esta soberbia actuación, de seguro muchos de los grandes de España y Europa lo están obervando, es que se pasó y estuvo en la U.