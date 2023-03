Luego del empate entre Universidad de Chile y Unión La Calera del jueves último en el Estadio Santa Laura, las sensaciones que quedaron en el ambiente no fueron tanto de desazón por no haber gaando, si no más bien, por los episodios ocurridos en diversos sectores de las tribunas y galerías del recinto.

Es más, el juez central del partido, Rodrigo Carvajal, consignó cada detalle en su informe de lo ocurrido en aquella tarde/noche en el recinto de la Plaza Chacabuco y desde luego, se sabía que así iba a suceder, tal como fue.

"El inicio del partido se retrasó 2 minutos, debido a que hinchas del club Universidad de Chile ubicados en la galería sur del estadio se encontraban sobre la reja perimetral", arrancaron las líneas escritas por Carvajal. Se agregó que "en reiteradas ocasiones durante el transcurso del partido, hinchas de la Universidad de Chile apuntaron con láser a los jugadores de Unión la Calera y a los integrantes del cuerpo arbitral. Se solicitó por alto parlantes que dejaran de hacerlo en al menos 4 ocasiones", como también se consignó el lanzamiento de monedad y que una de ellas agredió al portero calerano, Omar Carabalí, como también la butaca arrojada a la cancha, pero que impactó al juez asistente y desde luego, los fuegos artificales que se encendieron al final del compromiso cuando la hinchada comenzó a cantar por el próximo Superclásico.

Moneda lanzada a Carabalí podría ser factor de castigo (Agencia Uno)

Es por esa razón, que el club universitario quedó citado para la próxima sesión del Tribunal de Disciplina de la semana venidera. Vale la pena mencionar, que los azules ya recibieron una amonestación hace algunas semanas, por lo que el suceso no es nuevo.

¿Podría existir sanción? Indudablemente que sí por lo reiterativo del hecho y una de las aristas que se podría aplicar es algún castigo que vaya en merma del público azul para el próximo compromiso como local y que será ante Deportes Copiapó por la novena fecha del certamen. Veremos si el cuadro laico logra zafar.