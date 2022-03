Universidad de Chile no viene de un buen momento en el plano local, pues en el Campeonato Nacional 2022 ya acumula dos partidos con derrotas en cuatro fechas disputadas, además este fin de semana debe visitar a Colo Colo en el Estadio Monumental y donde no tiene un buen registro histórico.

Por lo mismo, es que Víctor Hugo Castañeda comentó en diálogo con La Tercera, sobre el actual momento del equipo de Santiago Escobar, apuntando a que es un plantel nuevo y que necesita tiempo. Además, que desde su punto de vista, ponerse la camiseta del Románico Viajero no es fácil y que los valores jóvenes pueden entregar buenas cosas.

”Los jugadores están recién comenzando y hasta el momento no ha sido buena su performance, pero jugar en la U no es fácil, se tienen que adecuar. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho futuro y se tienen que acostumbrar a lo que es jugar en la U”, dijo el ex DT azul.

Recordemos que desde la gerencia deportiva laica se tomó la decisión de renovar el plantel para esta temporada y que estuvo encabezada por Luis Roggiero. El ecuatoriano conformó un nuevo grupo de jugadores para no repetir las malas campañas anteriores. En esa línea, es que Castañeda apunta por si se quiere buscar un responsable en algún momento.

"Hay que preguntárselo al gerente deportivo, él tiene que responder. El año pasado cuando se le criticaba y no aparecía, yo no estaba de acuerdo porque él no había armado el plantel, pero ahora sí lo hizo. Aunque se entendió que esto no era un saco de billetes y han reajustado los presupuestos para poder crecer nuevamente. La U tendrá que mejorar o va a sufrir mucho", agregó.

Por último, tuvo palabras para el Superclásico ante los albos, el cual se disputará este domingo 6 de marzo a las 12:00 horas en el Estadio Monumental. El ex mediocampista universitario cree que el equipo tiene la gran oportunidad de cambiar la historia ante el archirrival.

"Cada vez que uno entra a un partido tiene posibilidades de cambiar la historia, no se puede dar por perdido o por ganado un partido antes de jugarlo y menos en la U, los clásicos son especiales. La U no llega bien después de O’Higgins, que fue un horrible partido, pero el fin de semana tiene la posibilidad de revertir todo eso”, cerró.