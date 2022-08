Azul Azul está en el ojo del huracán. Y es que los vínculos entre Michael Clark y Victoriano Cerda siguen aumentando día a día, lo que hizo que se generera un malestar en los hinchas de Universidad de Chile al no conocer a los verdaderos dueños del club de sus amores.

Es por esto que los fánaticos le han declarado la guerra a Sartor, concesionaria que maneja los hilos de la institución laica, e incluso algunos ya han ido hasta las oficinas en Las Condes para protestar contra dirigencia del club con cánticos y afiches.

Todo esto se suma a una noticia de las últimas horas que fue dada por el programa Círculo Central, donde se habla que el mandamás de los Acereros le habría hecho un préstamo de dinero Michael Clark para que este invirtiera en Azul Azul.

Fue por esto que Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, reaccionó y volvió a insistir en su cuenta de Twitter que no tiene nada que ver con Azul Azul y algunos dirigentes del elenco universitario.

Clark sigue sin decir ninguna palabra acerca de las últimas acusaciones | Foto: Archivo

"La haré muy corta. No he hecho negocios con Michael Clark. Jamás he hablado ni una palabra con Cecilia Pérez sobre Azul Azul", afirmó Cerda en la red del pajatiro azul.

"En lo sucesivo, no seguiré aclarando cada estupidez que se le ocurre a cualquiera inventar. Simplemente, de ahora en adelante, demandaré a todo aquel que invente", sentenció.