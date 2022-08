Waldemar Méndez le da en el piso a Diego López por dejar afuera a Darío Osorio en el clásico: “No sé si está tomando el peso de dónde está metido”

El comentarista deportivo Waldemar Méndez no tuvo piedad con Diego López a quién cuestionó por no iniciar con Darío Osorio en el once titular de Universidad de Chile en el clásico, considerando que es el mejor jugador que tiene en el equipo.