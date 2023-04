El momento actual de Universidad de Chile y el cómo juega el equipo de Mauricio Pellegrino fue abordado por Waldemar Méndez, ex jugador y ahora hombre de las comunicaciones quien aseguró que la U no juega como quiere, sino que como puede.

Universidad de Chile definitivamente dejó atrás las malas campañas de los años anteriores y ahora está decidida a ir sí o sí por el título del Campeonato Nacional 2023, torneo en que marcha en la segunda ubicación.

El cuadro dirigido por Mauricio Pellegrino ha dado un salto de calidad respecto a los años anteriores y este domingo tendrá una prueba de fuego cuando reciba en Concepción a Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Universitario.

Pese al buen momento, Waldemar Méndez hizo una radiografía del momento que viven los universitarios y aseguró de entrada en Futuro FC de Radio Futuro que “La U juega como puede, no como quiere”.

Fernández fue una de las incorporaciones de la U esta temporada. | Foto: Photosport

“Mauricio Pellegrino mira lo más importante hoy en día y es el resultado, la altura en la tabla en que se encuentra la U y entiendo que el hincha no esté tan conforme por la manera, la expresión futbolística del equipo”, dijo.

‘Walde’ complementó diciendo que “Yo rescato que la U no esté peleando el descenso, no tenga ese apremio porque es un equipo grande que no merecía estar ahí, ahora no tiene un plantel para lidiar con eso”.

“El principal refuerzo de esta temporada de la U es Pellegrino, quien entendió que ese fútbol lírico que todos podemos adherir como el de Sampaoli, no tiene jugadores para expresarse de esa manera”, cerró.