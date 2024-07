"A mí se me cayó por todos lados": Francisco Eguiluz golpea la mesa y le pide explicaciones a Gustavo Álvarez por Marcelo Morales

Universidad de Chile ya deja atrás la clasificación a la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2024 y ahora está enfocada plenamente en lo que será en el trascendental duelo ante Cobresal, válido por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024.

Sin embargo, los hinchas bullangueros están expectantes por saber si finalmente el entrenador argentino citará o no a Marcelo Morales, el cual fue “marginado” para el compromiso ante Everton de Viña del Mar.

Recordar que post encuentro ante los Ruleteros, el propio estratega azul salió al paso de este tema y manifestó que la no citación del lateral izquierdo se debió a una decisión técnica, mientras que por otra parte se ha dicho que el jugador en cuestión no vio acción por otros motivos.

FRANCISCO EGUILUZ HABLA SOBRE EL CASO DE MARCELO MORALES EN LA U

Francisco Eguiluz, panelista del programa de Youtube llamado Todo Es Cancha, no se guardó nada a la hora de hablar sobre este polémico tema y le pidió al DT azul aclarar esta situación.

“A mí se me cayó Gustavo Álvarez por todos lados. Si es congelamiento es repetir la conducta anterior donde Marcelo Pesce y Victoriano Cerda también lo mandaban, si no es por eso él tiene que salir a decir porqué es, no puede decir que es una decisión técnica porque tiene que fundamentar su decisión técnica”, indicó de entrada.

Marcelo Morales es el hombre del momento en la U | FOTO: Felipe Zanca /Photosport

“El rumor es que está guatón y que está jugando pichangas con los amigos, pero acá el técnico tiene que salir a explicar porque no está, no puede decir razón técnica. Tiene que decir la razón técnica es esta: me cierra mal, está cerrando como el ajo, diga algo o sino queda en el aire que está cortado porque está guatón o juega con los amigos”, sentenció el comunicador deportivo.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

El próximo partido de la U será contra Cobresal. El duelo válido, por la fecha 16 del torneo local, se jugará el domingo 21 de julio. Será desde las 15:00 horas en el Estadio El Cobre.