Emmanuel Ojeda no tiene mucha consideración por parte de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, donde prácticamente salió del mapa después del amargo empate de los azules ante Cobresal en el mes de marzo.

Sin minutos y sin protagonismo, hace un buen tiempo se viene hablando de la posibilidad de que el ex Rosario Central deje la institución y busque rumbos donde pueda mostrar parte de lo que lo llevó hasta la U en un primer lugar.

Emmanuel Ojeda lejos de la U. | Foto: Photosport

Ahora fue el turno de Juan Calabrese, agente y representante del jugador, quien habló con Cooperativa Deportes sobre el futuro de su representado: “No puedo decir nada porque no sé qué va a pasar, si lo van a tener en cuenta para el segundo semestre”, dijo.

“Vamos a esperar al fin de semana para saber si nos vamos o no. Obviamente no lo tienen en cuenta, nos vamos a ir. Vamos a buscar la salida y de la mejor manera. A él le queda un tiempo más para decidir; tiene hasta diciembre de 2025. Si no tiene minutos, vamos a buscar la salida”, complementó.

¿Posibles destinos? Por ahora, solo sondeos, pero revela que son de Europa y Sudamérica: “Hay rumores, pero no tengo nada. Clubes de Chile me preguntan varios, me han llamado de Grecia y del fútbol argentino también”, sostuvo.

Los números de Emmanuel Ojeda en Universidad de Chile

Desde su llegada a Universidad de Chile, Emmanuel Ojeda ha defendido la camiseta de la U en 50 oportunidades. Un gol, cinco asistencias, 13 tarjetas amarillas y una roja son parte de la estadística del argentino en su paso por los azules.