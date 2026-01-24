Universidad de Chile se prepara para vivir un nuevo comienzo. Este sábado, el cuadro azul enfrentará a Universitario de Deportes en Lima, en el marco de la tradicional Noche Crema, un duelo que marcará oficialmente el inicio de la era Francisco Meneghini al mando del primer equipo y el primer desafío internacional de la temporada.

El encuentro llega en un contexto de renovación para la U, que ha tenido un mercado de fichajes intenso y que comienza a perfilar una nueva identidad futbolística. La visita a Perú no solo servirá como prueba exigente ante un rival del continente, sino también como una instancia clave para que el nuevo proceso empiece a tomar forma dentro de la cancha.

Además, el partido podría significar el estreno de varios refuerzos que ya están a disposición del cuerpo técnico. Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero aparecen como alternativas para sumar sus primeros minutos con la camiseta azul, mientras que el foco principal estará puesto en el regreso de Eduardo Vargas, cuyo reestreno con la U genera gran expectación entre los hinchas.

Pero la atención no solo está en los nombres consagrados. Entre los convocados también figura Agustín Arce, uno de los juveniles con mayor proyección del club, quien además vive un momento especial al celebrar su cumpleaños concentrado con el plantel.

La esperanza de Agustín Arce en U. de Chile

En diálogo con La Magia Azul, el volante dejó clara su mentalidad competitiva: “Siempre espero jugar, ser titular, pero eso lo ve el profe. Yo siempre me enfoco en trabajar en el día a día, dar mi 100% para estar con la mejor disposición… la competencia es muy buena, es muy sana, y todos estamos peleando por un puesto”, afirmó.

El joven también valoró el cambio que ha significado el trabajo del nuevo cuerpo técnico encabezado por el ‘Paqui’ Meneghini: “Hace hartos años que no se veía esto y para los jóvenes es súper bueno. Nos notamos con mucha expectativa en los entrenamientos y después ya ganarse un lugar es trabajo de cada uno”, expresó, reflejando un ambiente donde los juveniles vuelven a sentirse considerados.

Así, el duelo ante Universitario no solo será un amistoso de pretemporada, sino una señal concreta de lo que pretende construir Universidad de Chile en este nuevo ciclo: un equipo competitivo, con refuerzos de peso, pero también con espacio real para que los talentos jóvenes empujen desde abajo y se ganen su lugar.

