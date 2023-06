Que Universidad de Chile iba a jugar contra el equipo colombiano de Deportivo Cali, primero en Antofagasta y luego en Valparaíso, no será así. Luego que Deportes Iquique en el norte, que solo faltaba determinar aforo y finalmente tampoco se llevará cabo.

Situación que llama la atención que ahora, hasta los amistosos están sufriendo negativa de parte de las autoridades regionales haciendo crecer aún más esta problemática que tiene relación, con el comportamiento de cierto sector de las fanaticadas y que pareciera, nadie quiere solucionar o al menos ayudar a encontrarlas.

Bolavip Chile dialogó con el destacado comentarista azul Héctor Tito Awad, quien demostró toda su incomodidad y tristeza por un nuevo partido de preparación que sufre con la negativa de las autoridades, en esta caso, en la capital de la Región de Tarapacá.

“Una cosa muy rara, esto no está realizado por la U si no por una empresa externa. Pero están matando al fútbol, el fútbol va a morir. La intervención de los Delegados Presidenciales, el Estado no sabe qué hacer, las malas decisiones de los dirigentes y que los estadios no pertenezcan a los clubes, salvo cuatro equipos”, fue la intervención del contertulio universitario en el programa Show de Goles.

Awad, enfatizó que esto es muy doloroso y preocupante y que ante estas determinaciones, el comunicador asegura tener mucho pesimismo. “Esto es de gravedad absoluta. Nadie sabe si se juega o no se juega, a falta de pocos días no se sabe dónde se jugará. A la gente no le interesa el campeonato, yo estoy con un pesimismo brutal“, sostuvo el comentarista.

Finalmente y ya con una resignación enorme, el periodista solo atinó a decir que “el fútbol está agonizando”, concluyendo así su intervención.