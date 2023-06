Héctor Tito Awad se chorea por la falta de refuerzos en Universidad de Chile: "No mientan más, si la U no quiere comprar que lo diga"

Al contrario de los años anteriores, en la Universidad de Chile cuentan con mayor tranquilidad en el presente Campeonato Nacional esto pues el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino marcha en una expectante sexta posición, a tan solo 5 puntos del líder.

Ahora, la dirigencia del Romántico Viajero comienza a pensar en lo que será este nuevo mercado de fichajes invernal, pero todo parece indicar que los azules no harán grandes contrataciones.

Pellegrino se las tendrá que ingeniar para ir en búsqueda de refuerzos | Foto: Photosport

Esta situación no tiene para nada contento a Héctor Tito Awad, periodista de La Magia Azul, quien en conversación con Bolavip Chile hizo saber su malestar contra la dirigencia del cuadro laico.

“Cuando uno quiere pelear cosas grandes, quiere también refuerzos grandes. El problema no es de la U porque están todos los equipos en lo mismo, de no tener plata y no querer gastar, pero aquí la cosa tiene que ser diferente. La directiva tiene que hablar, la directiva tiene que explicar y pavimentar el camino a los hinchas y decirle lo que quieren”, partió diciendo el reconocido contertulio del programa Show de Goles de TNT Sports.

“Si la U no quiere comprar, que lo diga. A Pellegrino si lo hacen trabajar, saca puntos y termina bien este año, yo le renovaría. Ahí él tiene la obligación de exigir refuerzos, que no tienen que ser más de tres o cuatro…Si la U no quiere comprar, me calienta. Este es un año de transición que nadie lo quiere decir. La U jugando mal puede pelear el título si le gana a Católica, algo increíble”, agregó.

“Los nombres no han salido de la boca de Manuel Mayo, sino que los que estamos en el entorno estamos buscando nombres. No mientan más, hablen con el hincha. La U es un búnker, nadie habla, nadie explica y nadie calma”, sentenció.