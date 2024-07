Sin lugar a dudas, que Marcelo Morales es uno de los temas potentes del presente en Universidad de Chile y aún no se sabe si renovará su contrato con la U, que por el momento, expira en diciembre del presente año.

Sin embargo, la dirigencia azul ya rechazó una importante oferta que que provino desde el fútbol ruso, que según lo averiguado por BOLAVIP CHILE, ascendía a un millón de dólares.

De todos modos, genera incredulidad todo lo que ocurre con el caso del Shelo, ya que la U ya contrató a otro lateral zurdo, como es el caso de Antonio Díaz. Para el relator Alejandro Lorca, la cosa está clara y es que en El Parrón ya tienen la decisión tomada en relación a Morales.

“Contrataron ya a Antonio Díaz, entonces me parece que ya la decisión está tomada porque si ya gastaste un cupo en un lateral izquierdo cuando solo tienes tres. Creo que la U ya tomó la decisión”, dijo el comunicador para nuestro portal.

Antonio Díaz es el único refuerzo que ha anunciado Universidad de Chile (Prensa UCH)

Lorca: “Es el momento para entregar el cariño a la U”

Lorca añadió que “me gusta Morales, canterano, pero todo tiene su tiempo en la vida. Es un cabro joven y quizás sí está en el momento, pero ¿Cuándo le entregan el cariño al club que los formó? Quizás, este es el momento”, sentenció.

Por último, dijo que es probable que el futbolista sienta que es el momento de disputar cosas importantes con los universitarios, antes de ser vendido. “Y siento que Morales se pregunta si es el momento de brindarle fidelidad a la U, se debe preguntar que no ha sido campeón con la U y no ha jugado un torneo internacional, quizás se debe preguntar que por qué mejor no juega más en la U y ahí puede ser vendido por más dinero”, cerró Lorca.