Alejandro Lorca analiza el presente de Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile. El relator de fútbol pone mesura en cuanto al análisis del estratega y asegura que la evaluación se debe realizar una vez finalizada la temporada 2023.

“En la U falta tranquilidad y serenidad. Creo que no es tan bueno ni tan malo el señor Pellegrino porque haya ganado este clásico y porque haya perdido varios partidos anteriormente. La evaluación hay que hacerla a fin de año”, expresa el narrador en diálogo con Bolavip Chile.

El comunicador asegura que el estratega no es de la idea futbolística que le gusta, pero destaca también las virtudes. “A mí en lo particular, incluso con el saldo positivo que ha tenido en los clásicos, no es de mi paladar futbolístico. Creo que la U debe aspirar a más, reconozco su caballerosidad, me gusta su manera de expresarse, su prudencia en algunos aspectos. Le reconozco muchos lados positivos, pero su dibujo en la cancha no me satisface”.

Para Lorca, el elenco azul debería estar más arriba en la Tabla de Posiciones. “Creo que a este plantel considerando en la fecha que estamos, la U debiera estar bastante más arriba de lo que está. Faltan a penas tres fechas y ciertamente que incluso ganando los tres partidos que quedan y clasificando la U a la Sudamericana no puede ser un saldo positivo”.

Alejandro Lorca analiza el proceso de Mauricio Pellegrino en la Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Elogios para Matías Zaldivia y Cristopher Toselli

Alejandro Lorca expresa sus elogios a Matías Zaldivia y Cristopher Toselli, a quienes considera que se ganaron sus renovaciones. En primera instancia entrega palabras para el zaguero central. “Un rendimiento futbolístico casi impecable, tuvo un cierto bajón, pero en líneas general, Zaldivia ha sido sin duda el mejor aporte”.

Luego tambíén tuvo buenas palabras para el golero.”Creo que él se ganó el respeto con un profesionalismo tremendo, con una prudencia gigantesca. Un tipo identificado con Católica, que en líneas generales se manejó muy bien en la U Supo esperar su oportunidad, siempre fue reconocido como un gallo muy bueno en la interna. Ha tenido buenas actuaciones”.