Alejandro Lorca rescata como figura a jugador de U de Chile que no estaba en los planes de nadie: "Fue muy importante"

Universidad de Chile no transpiró para superar a Cobreloa en la apertura de la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024, donde los azules se impusieron a los naranjas por un claro y contundente 4-0 en el Estadio Nacional.

El cuadro dirigido por Dalcio Giovagnoli no pudo poner resistencia al ataque azul y terminó sucumbiendo de mala manera, donde ahora se complican peleando el descenso a la segunda categoría del balompié criollo.

Nico Guerra sumó asistencia y gol en el triunfo ante Cobreloa. | Foto: Photosport

Alejandro Lorca, relator de TNT Sports, conversó con Bolavip Chile y no le sorprendió para nada lo visto ayer en el coloso de Ñuñoa: “Cobreloa no le vamos a descubrir nada, ha sido una campaña bien mala todo el año, pero hubo un buen partido de la U que lo liquida temprano, con jugadores que no estaban en la titularidad habitual como Nicolás Guerra e Ignacio Vásquez, que fueron un aporte muy importante”, dijo.

El histriónico relator no le quiere quitar mérito al equipo dirigido por Gustavo Álvarez pese al bajo partido de los naranjas, diciendo que “Es mucho mérito de la U, más allá de que Cobreloa hizo un mal partido, pero le quitó la pelota todo el compromiso, no lo dejó jugar”, sumó.

En el cierre, Lorca asegura que, en caso de que los azules hubiesen querido, el partido podría haber terminado con un resultado mucho más abultado: “Si la U hubiese querido acelerar un poquito, podría haber sido un 5-0 fácilmente por cómo se dio el partido”, cerró.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile marcha al tope de la tabla de posiciones con 43 unidades, siete más que Colo Colo que tiene dos partidos menos que los azules. Un poco más atrás figura Universidad Católica en el tercer lugar con 35 puntos.