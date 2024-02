Seis son los jugadores que llegaron esta temporada a la Universidad de Chile, equipo que intentará dejar atrás los malos resultados obtenidos en los últimos años y poder pelear el título del fútbol chileno.

Para eso, los directivos de Azul Azul fueron en búsqueda del argentino Gustavo Álvarez para que comandara este plantel, técnico que viene de levantar el título del Campeonato Nacional con Huachipato.

Su juego ofensivo que busca someter al rival a través del control de la pelota y el ataque por las bandas fue algo que conquisto a Manuel Mayo y compañía y por lo que se terminaron decantar por el adiestrador de 51 años.

Álvarez comenzó de gran manera su periplo por la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

ALEJANDRO LORCA Y EL MERCADO DE PASES DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports, conversó con Bolavip Chile y analizó este nuevo mercado de pases azul, el cual no ha estado exento de críticas por el nivel de la calidad de jugadores que llegaron hasta el Centro Deportivo Azul (CDA).

“Si tú analizas nombre por nombre, no hay ninguno que tú digas que aquí la dirigencia cumplió y te trajo un tipo de primer nivel, finalmente ese tipo no rinde es problema personal. Incluso, en contrataciones de años anteriores habían nombres más inobjetables”, comenzó diciendo el abogado.

Agregando que “acá me da la sensación que la gran contratación de la U es, aquí si el equipo se ha visto bien y ha mostrado cohesión ha sido porque el técnico está dando una estructura de equipo, pero si tu analizas nombre por nombre no me da la sensación que estemos frente a un equipo poderoso y que vaya a pelearle a Colo Colo”.

“El hincha de la U ya no aguanta estar peleando el descenso, la U tiene que ser competitiva y estar peleando el título y lo mínimo una clasificación a un torneo internacional”, sentenció Lorca.

El fixture de Universidad de Chile

El campeonato parte para la U recibiendo a Cobresal el 18 de febrero a las 18:00 horas. Luego la segunda fecha también recibe a Audax Italiano el 24 de febrero a las 20:30 horas.