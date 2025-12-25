Universidad de Chile ya tiene problemas para el próximo año antes del cierre de 2025: Alianza Lima le presentó un terrible dolor de cabeza al conjunto estudiantil en la previa de su pretemporada.

¿La razón? Las autoridades peruanas analizan suspender el amistoso de los azules ante Universitario de Deportes el 24 de enero en el Estadio Monumental. El motivo es evidente.

Ese mismo día, está pactada la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima e Inter Miami en el Estadio Alejandro Villanueva. Ello fue advertido por el Ministerio del Interior del vecino país: puede haber enfrentamientos entre archirrivales.

El titular de dicha cartera, Vicente Tiburcio, conversó con RPP y adelantó que hay riesgo de reprogramación: “No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo“.

Luego, el representante gubernamental agregó: “Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar“.

Alianza Lima asoma como un obstáculo en la pretemporada de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile espera por la definición

Finalmente, el funcionario reveló cuándo habrá certeza de la realización de dichos enfrentamientos. No hubo venta de entradas para hinchas azules, pero sí podían adquirir tickets para público general.

“Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos. (La resolución estará) dentro de los próximos días“, concluyó el ministro mencionado.

En resumen:

El problema no radica en el partido de los azules propiamente tal, sino en la coincidencia con el evento más importante del año para el archirrival de la “U” peruana: