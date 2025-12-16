Universidad de Chile ya pone todo el foco en lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder conformar un plantel competitivo para lo que será su cargada agenda de competencias para el próximo año.

En estos días, desde el conjunto ‘Laico’ esperan poder zanjar lo que es la salida de Gustavo Álvarez de la banca azul y así avanzar en quien sería su reemplazo como entrenador, en la que Renato Paiva comienza a liderar esta carrera.

Ya planificando lo que es el próximo año, en las últimas horas se conoció de un importante encuentro internacional que la Universidad de Chile disputaría en el 2026.

Desde Perú se ha señalado que la Universidad de Chile se vería las caras ante Universitario, en lo que es la tradicional ‘Noche Crema’, encuentro preparatorio para lo que sería la próxima temporada.

Universitario sería el primer rival de la U | Foto: Getty Images

Este duelo estaría muy cerca de poder confirmarse y se disputaría entre el 24-26 de enero, en donde hasta día de hoy siguen afinando detalles para confirmar el día de su realización.

Sin duda que este duelo sería muy importante para la Universidad de Chile, el que sería justo antes del inicio del torneo nacional, en la que también en los próximos días espera poder conocer su cronograma de pretemporada, en donde podrían aparecer nuevos duelos.

En Síntesis