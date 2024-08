Universidad de Chile hizo noticias en las últimas horas y todo esto debido a la presentación del nuevo refuerzo para el equipo de Gustavo Álvarez, el defensor uruguayo Fabricio Formiliano, quien llega a los ‘Azules’ proveniente del Montevideo Wanderers.

El zaguero charrúa conversó en exclusiva con el canal oficial de la Universidad de Chile en Youtube, en la que entregó sus primeras palabras tras su primer entrenamiento con sus compañeros en el Centro Deportivo Azul.

“Me recibieron todos de buena manera, tanto la gente del club, como los compañeros ahí en los entrenamientos”.

“Me recibió el entrenador ahí, comentando la idea de juego que tiene, lo que pretendía a nivel defensivo y ofensivo de los defensores también. Después tuve mi primer entrenamiento bien, porque yo ya venía con continuidad, eso me ayudó mucho”, comenzó señalando Formiliano.

Corujo fue clave para la llegada de Formiliano | Foto: Photosport

Ante la opción de llegar a la Universidad de Chile, el nuevo jugador azul confesó que tuvo un diálogo clave con un ex jugador del club, como lo es Mathías Corujo, quien fue importante para que Formiliano tomara la decisión de venir al ‘Romántico Viajero’.

“Ni bien me entero de la posibilidad, llamo a Mathías Corujo y ‘ándate caminando’ me dice, que no te vas a arrepentir de nada, tremendo club, muy buenas referencias me dio, él tiene un amor y un cariño muy grande al club también, le fue bien acá y la verdad que fue una buena decisión la que tomé”, explica.

Finalmente, Formiliano remarca que su llegada a la Universidad de Chile también es importante, ya que se reencuentra con un viejo conocido con quien compartió en su estancia por Peñarol, el atacante Cristián Palacios.

“Justo había compartido plantel con otro compañero, el ‘Chorri’ Palacios en Peñarol, eso se te hace más fácil para la adaptación cada vez que llegas a una nueva institución”, finalizó.