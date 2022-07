Mathías Corujo recuerda su conversación con Sebastián Beccacece antes de su salida de la U y advierte: "A nivel humano no me gustaban ciertas situaciones de él"

Uno de los jugadores más queridos y recordados en el último tiempo por los hinchas de la Universidad de Chile es Mathías Corujo. El lateral uruguayo tuvo pasos por el cuadro laico entre 2014 y 2016, donde levantó tres títulos: Torneo Apertura 2014, Supercopa de Chile y Copa Chile 2015.

El ex futbolista uruguayo conversó con el programa Galería Sur del canal de Youtube Antúnez Silva, donde explicó cómo se dio su salida de la U y su complicada relación con Sebastián Beccacece.

"Él (Beccacece) me dijo que estaba en los planes, que quería contar conmigo. Hasta ahí todo bien, jugamos el último partido con Martín (Lasarte) y nos fuimos de vacaciones. La relación mía con él era bien, era normal, era de técnico a jugador, pero a medida que fueron pasando las semanas, los meses, veía cosas que no me gustaban", indicó el "Chiche".

"Yo soy un tipo frontal, que voy de frente y si veo algo que está mal no ocultarlo y dejarla pasar. A mí no me gustaban distintas situaciones, sacando lo fútbolístico, yo siempre digo lo mismo.Beccacece como entrenador de fútbol me parece un gran DT que me dejó muchísimas cosas y fue uno de los que más aprendí, pero a nivel humano no me gustaban ciertas situaciones", dejó en claro el ex San Lorenzo de Almagro.

Corujo sigue lamentando su salida de la U | Foto: Agencia Uno

"Un día pedí hablar con él en la concentración antes de un partido y después de un almuerzo nos quedamos tres horas hablando y le dije que no compartía muchas cosas. Después de esa reunión yo ya sabía que era muy difícil que siguiera en la U si él estaba...Yo no quería ser dirigido por él, pero yo tenía que seguir jugando para estar en la selección", cerró.

Recordar que después el ex ayudante técnico de Jorge Sampaoli dejo la U luego de conseguir bajo su gestión uno de los más bajos rendimientos en la historia del club, la cual tuvo una irregular idea de juego, polémicas, problemas judiciales e indisciplinas.