Tras defender la camiseta de Deportes Copiapó en la última temporada, el arquero Nelson Espinoza se encuentra en un momento importantísimo de su carrera.

A sus 30 años y con 74 partidos disputados, el portero busca un equipo donde pueda aportar su experiencia y tener continuidad, ya sea en Primera, Primera B o Segunda División Profesional.

Espinoza, formado en Universidad de Chile, debutó en el primer equipo y destacó en las divisiones menores por su liderazgo y seguridad bajo los tres palos. Sin embargo, no logró consolidarse en el plantel laico, lo que lo llevó a explorar distintas oportunidades en el fútbol nacional, pasando por O’Higgins, San Luis de Quillota y Magallanes, antes de su último paso por el León de Atacama.

Nelson Espinoza empieza a analizar su futuro | FOTO: Marco Vázquez/Photosport

Nelson Espinoza se quedó sin equipo tras su paso por Deportes Copiapó

En medio de un mercado de fichajes activo, Espinoza se dio tiempo para conversar con PrimeraBChile.cl, donde dejó en claro su prioridad: encontrar un club que le permita jugar y competir por el arco, aportando desde su experiencia.

“Hoy lo que más busco es jugar. Vengo de una temporada compleja en ese sentido y siento que todavía tengo mucho por aportar”, comenzó diciendo.

“No se trata solo de la categoría, sino del rol que uno pueda cumplir. Quiero estar en un lugar donde pueda competir por el puesto y ayudar desde la experiencia”, agregó.

Respecto a su situación actual, Espinoza dejó en claro que “han existido acercamientos y conversaciones, pero nada cerrado. Estoy analizando cuál puede ser la mejor opción.”

“Me estoy preparando de la mejor forma posible, entrenando y cuidándome, para estar listo cuando llegue la oportunidad”, sentenció..

En síntesis…