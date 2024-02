Sin duda que la vuelta de Arturo Vidal a Colo Colo ha generado un importante impacto dentro del fútbol chileno, en la que sin duda el retorno del ‘King’ se ha transformado como uno de los más trascendentales de nuestro balompié criollo.

Ante esto, sin duda que el apetito de los retornos de los ‘Bicampeones de América’ al fútbol chileno comienza a ser una realidad, en la que sin duda que uno de los más esperados y con la misma potencialidad de importancia a la de Vidal, sería la de Alexis Sánchez.

Sobre dicha situación, el ‘King’ fue consultado sobre lo que puede ser un potencial retorno de Alexis Sánchez a nuestro fútbol chileno, en la que ya pensando en un futuro retiro de ‘Maravilla’, Vidal respondió en su canal de Twitch.

“Buena pregunta dónde se va a retirar Alexis”, fue lo que esgrimió sutilmente el ‘King’ a lo que puede ser el final de la carrera del ‘Maravilla’.

Vidal ilusiona con el futuro de Sánchez | Foto: Photosport

Ahondando en detalles, el ‘Rey Arturo’ declaró que no ha tenido una gran conversación con el hoy jugador del Inter sobre lo que respecta su futuro “no he hablado con él y no lo sé realmente”.

Vidal ilusiona a la U. de Chile con Sánchez

Finalmente, Vidal recordó el fanatismo que se ha dejado ver en las redes de Alexis Sánchez por la Universidad de Chile, en la que ilusiona a los fanáticos ‘Azules’ con ver en un futuro en la U al ‘Maravilla’

“Había dicho que le gusta la U parece… (yo) no sé de que equipo es realmente”, cerró el ‘King’.