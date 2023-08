Darío Osorio deja la Universidad de Chile para partir al fútbol europeo. Su destino será el Midtjylland de Dinamarca, equipo que marcha en el sexto lugar de la Superliga Danesa con nueve puntos en seis partidos disputados. Arturo Vidal se refiere al nuevo paso del oriundo de Hijuelas.

“Mal, me parece mal, ojalá que no, que no se vaya a Dinamarca. Lo que hablo acá, lo hablo de corazón”, expresó el King en su transmisión en su canal de Twitch en una conversación con sus seguidores.

El King asegura que el joven de 19 años debería quedarse en el Romántico Viajero para disputar un torneo internacional. “Yo a Osorio le diría que no se vaya, le diría que trate de jugar una Libertadores o Sudamericana con la U, que crezca y salga a otro equipo”.

Además hace un punto sobre situaciones del pasado para expresar que no está de acuerdo con este paso. “Hay muchas historias que cuando se van a esos equipos se pierden”.

Darío Osorio está ad portas de partir al fútbol de Dinamarca (Foto: Photosport)

Todo encaminado

Osorio está muy cerca de ser anunciado oficialmente por el Midtjylland de Dinamarca. El futbolista se realizará los exámanes médicos para luego firmar el contrato.

Si la situación se termina por sellar, el futbolista dará un nuevo paso en su carrera. Por esta razón no jugará el Superclásico con la Universidad de Chile ante Colo Colo el sábado a las 15:00 en el estadio Santa Laura por el Campeonato Nacional 2023.