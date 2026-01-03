Universidad de Chile y su director técnico Francisco “Paqui” Meneghini estuvieron durante los últimos días evaluando refuerzos para el arco de cara a la próxima temporada, y uno de los nombres que más fuerza tomó fue el de Gabriel Arias.

El experimentado arquero, con pasos por Racing Club y la Selección Chilena, aparecía como una alternativa sólida para aportar experiencia y competencia a Gabriel Castellón, quien fue el titular durante la última temporada en el Romántico Viajero.

Sin embargo, en las últimas horas, Arias terminó dejando “pagando” a la U y fichó por Newell’s Old Boys, club que ya oficializó su incorporación y que busca dejar atrás un amargo 2025

Gabriel Arias disputó 31 partidos en la última temporada | FOTO: Wagner Meier/Getty Images

Ante este escenario, surge la interrogante inevitable: ¿qué pasó realmente con el fichaje de Arias y el Chuncho?

La Magia Azul cuenta la razón por la que Gabriel Arias no llegó a la U

Según informó el medio partidario La Magia Azul, la razón por la que ex seleccionado chileno no vistió la camiseta del Romántico Viajero fue, única y exclusivamente, económica.

“El golero pedía algo cercano a los 50 mil dólares mensuales, cifra que en el segundo piso del Centro Deportivo Azul consideraron excesiva, más aún considerando que lo buscaban como suplente”, señaló el citado medio.

Ahora, Universidad de Chile deberá tomar una decisión clave: iniciar la búsqueda de nuevas alternativas para reforzar el arco o ofrecerle una extensión de contrato a Cristopher Toselli.

