Universidad de Chile continúa afinando cada detalle de su planificación de cara a la temporada 2026, en un mercado de fichajes donde no solo los refuerzos generan atención, sino también las definiciones internas del plantel actual.

Con Francisco “Paqui” Meneghini delineando su proyecto futbolístico, varios jugadores han debido resolver su continuidad o evaluar nuevos escenarios, especialmente aquellos que no han tenido protagonismo en el mediocampo azul.

En ese escenario, una de las situaciones que despertaba interrogantes era la de Sebastián Rodríguez, volante uruguayo que no ha sido el aporte esperado en la U y cuyo futuro comenzaba a instalar dudas entre los hinchas bullangueros.

El Bigote Rodríguez disputó 9 partidos con la camiseta de la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Rodríguez deja la U: rescindirá contrato y será agente libre

Finalmente, el ex Montevideo City Torque acordó la rescisión de su contrato y dejará de ser futbolista del Romántico Viajero. El centrocampista charrúa firmará su salida en los próximos días y quedará en condición de agente libre.

De esta manera, la U libera un cupo de extranjero, un aspecto clave en la planificación del mercado de fichajes, considerando los movimientos que proyecta la dirigencia azul para reforzar el plantel.

Así, se cierra el ciclo del uruguayo en el Chuncho, mientras el elenco universitario gana margen de maniobra para avanzar en nuevas incorporaciones y apuntar a otro refuerzo en una zona estratégica.

En síntesis…

Sebastián Rodríguez acordó su salida de Universidad de Chile y rescindirá contrato en los próximos días.