Universidad de Chile alista una nueva salida en el mercado de fichajes. En esta ocasión, un formado en casa tendrá que emigrar para seguir sumando experiencia en el profesionalismo. ¿Quién es?

En 2025 ya estuvo a préstamo: la historia parece repetirse para esta temporada. Ese es el caso de Renato Cordero, que está en la mira de dos elencos de la categoría de honor del país.

Según información de BOLAVIP Chile, tales equipos son Audax Italiano y Deportes La Serena. Tanto itálicos como granates tienen conversaciones por el mediocampista de 22 años.

Cabe consignar que el propio jugador confirmó un interés desde La Florida en 2024. Sin embargo, en aquella ocasión se mantuvo en el cuadro estudiantil y no alcanzó mayor participación.

De esta manera, habrá que seguir el curso de las negociaciones. El novel volante también estuvo en la mira de Unión La Calera, pero dicha opción se frenó y se desestimó.

Renato Cordero saldrá de Universidad de Chile en este mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

El presente de Renato Cordero: sin espacio en Universidad de Chile

Durante su última campaña, el futbolista en cuestión se mantuvo cedido en Universidad de Concepción. En dicho club, disputó 25 encuentros: anotó un gol y aportó con una asistencia. Se coronó campeón de Primera B.

Si su partida se concreta, ingresará en la lista de piezas a préstamo de Universidad de Chile. El último confirmado fue Renato Huerta: ya fue oficializado a través de las plataformas oficiales de Cobresal.

En resumen:

Según información de BOLAVIP Chile, las negociaciones por el mediocampista se han centrado en dos instituciones que buscan potenciar su zona de volantes con juventud y recorrido: