Universidad de Chile sigue trabajando a pleno en el mercado de fichajes para la temporada 2026. En este período, el conjunto laico tiene que definir incorporaciones y salidas.

Sobre este último punto, hay una figura que espera tener novedades cuanto antes. Si bien tiene interesados, uno de los más fuertes, como lo es Unión La Calera, se alejó de su contratación.

¿De quién se trata? Es mediocampista y en 2025 ya se mantuvo fuera del Centro Deportivo Azul. Según lo recabado por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Renato Cordero.

Es un hecho que el canterano de 22 años buscará un nuevo rumbo en el libro de pases, pero aún no se concreta su partida. Es seguido desde la Liga de Primera y Primera B.

Se estima que dentro de los próximos días surja mayor información sobre su inminente cesión. No será considerado por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini.

Renato Cordero busca club. Saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Renato Cordero fuera de Universidad de Chile

Durante la última campaña, el volante en cuestión estuvo a préstamo en Universidad de Concepción. En dicho equipo, jugó 25 encuentros, registrando un gol y una asistencia.

Cabe consignar que Renato Cordero tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por lo tanto, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la cúpula estudiantil.

En resumen:

Aunque inicialmente Unión La Calera asomaba como un destino para el volante —club que ya ha recibido a otros canteranos azules en el pasado—, las negociaciones se han estancado en las últimas horas.