Universidad de Chile sigue trabajando a pleno en el mercado de fichajes para la temporada 2026. En este período, el conjunto laico tiene que definir incorporaciones y salidas.
Sobre este último punto, hay una figura que espera tener novedades cuanto antes. Si bien tiene interesados, uno de los más fuertes, como lo es Unión La Calera, se alejó de su contratación.
¿De quién se trata? Es mediocampista y en 2025 ya se mantuvo fuera del Centro Deportivo Azul. Según lo recabado por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Renato Cordero.
Es un hecho que el canterano de 22 años buscará un nuevo rumbo en el libro de pases, pero aún no se concreta su partida. Es seguido desde la Liga de Primera y Primera B.
Se estima que dentro de los próximos días surja mayor información sobre su inminente cesión. No será considerado por el cuerpo técnico de Francisco Meneghini.
El 2025 de Renato Cordero fuera de Universidad de Chile
Durante la última campaña, el volante en cuestión estuvo a préstamo en Universidad de Concepción. En dicho equipo, jugó 25 encuentros, registrando un gol y una asistencia.
Cabe consignar que Renato Cordero tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta fines de 2026. Por lo tanto, cualquier movimiento tendrá que ser visado por la cúpula estudiantil.
En resumen:
Aunque inicialmente Unión La Calera asomaba como un destino para el volante —club que ya ha recibido a otros canteranos azules en el pasado—, las negociaciones se han estancado en las últimas horas.
- Sin espacio en La Calera: Según la información de BOLAVIP Chile, el conjunto calerano se ha alejado de la contratación de Cordero, obligando al jugador y a su representación a mirar hacia otros horizontes.
- Interés transversal: Pese al traspié con los “Cementeros”, el mediocampista mantiene un buen cartel en el mercado nacional. Actualmente, es seguido de cerca por equipos tanto de la Primera División como de la Primera B, quienes ven en él a un volante con rodaje y proyección.
- Veredicto de Meneghini: El nuevo DT azul ha sido claro en su planificación, y ante la sobrepoblación de volantes (con nombres como Marcelo Díaz y Charles Aránguiz), prefiere que el joven siga sumando minutos fuera de Santiago.