La Universidad de Chile llega a su partido contra Deportes Limache en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 en un momento sumamente delicado.

El equipo dirigido por el argentino Francisco Meneghini aún no logra obtener su primera victoria en el certamen nacional ni consolidar un estilo de juego sólido, encendiendo la preocupación en la hinchada bullanguera, que no oculta su descontento con los resultados.

La dirigencia de Azul Azul mantiene su respaldo al ex DT de O’Higgins, pero los rumores sobre posibles cambios comienzan a circular en redes sociales y en conversaciones entre los fanáticos.

Los malos resultados en las primeras tres fechas tienen a Paqui Meneghini en la cuerda floja | FOTO:Dragomir Yankovic/Photosport

La opinión del hincha de la U sobre la continuidad de Paqui Meneghini

En ese contexto, la opinión del fiel hincha azul se ha vuelto un termómetro de la paciencia que queda en el club laico.

Consultados por Bolavip Chile sobre la continuidad del estratega de 37 años, muchos simpatizantes del Chuncho no dudaron en expresar su postura.

“Si porque son muchos partidos, no se ve una estructura de juego”, “No, estámos recién empezando”, “Si, no dio el ancho en el equipo”, “Que se quede, hay que darle más tiempo”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados de la U al ingresar al Coloso de Ñuñoa.

El debate ya está instalado entre la hinchada azul, y el partido ante Limache será observado con lupa por todos los sectores, convirtiéndose en una verdadera prueba de fuego para Meneghini y su futuro en la banca de la U.