La estadía de Francisco Meneghini en Universidad de Chile genera incertidumbre. El entrenador argentino aún no logra su primera victoria en el certamen local, lo que ha despertado las críticas hacia él.

Sin embargo, Azul Azul saltó en defensa del DT de 37 años. A pesar de los malos resultados en el inicio de la competencia nacional, la concesionaria que administra al cuadro estudiantil lo respaldó.

En conversación con Radio ADN, fue Andrés Weintraub el encargado de darle un espaldarazo al estratega. Por el momento, la cúpula institucional no piensa en buscarle un reemplazante.

“Los directores universitarios no participamos en la decisión de los jugadores. Sí estuvimos participando en la relación de la elección del entrenador (…) Hay que tener paciencia, los procesos toman tiempo“, lanzó.

“Vino Manuel Mayo, mostró todas las alternativas que habían visto, porque habían tomado decisiones, recomendaciones. Me pareció un trabajo serio“, agregó el integrante del directorio laico.

Andrés Weintraub confía en el proceso de Francisco Meneghini. (Imagen: Universidad de Chile)

El futuro de Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, el dirigente reiteró que no hay opción de modificar el cuerpo técnico en este momento: hay que revertir la situación como sea. Se trabajará con los mismos funcionarios.

“No, los procesos hay que seguirlos. Estos son procesos, no es un par de partidos. No, eso personalmente creo“, reflexionó.

“Yo creo que es más que nada esta impaciencia que tenemos todos los hinchas, pero si uno lo piensa más tranquilo, hay que darle tiempo a los procesos“, cerró.

