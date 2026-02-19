Universidad de Chile cuenta las horas para recibir a Deportes Limache por la Liga de Primera 2026. El cuadro azul tendrá una prueba de fuego en su lucha por el título: el cuerpo técnico está tambaleando.

Por ello, Francisco Meneghini movió la pizarra y realizó importantes modificaciones en su formación titular. ¿Cuáles? Según lo recabado por BOLAVIP Chile, destacan dos retornos a la estelaridad.

El primero de ellos: Israel Poblete no será desde el arranque y en su lugar ingresará Javier Altamirano. Un cambio que buscará mayor fluidez en la generación de juego.

Y, a su vez, Felipe Salomoni regresará al once inicial en desmedro de Diego Vargas. Tras cumplir sus dos jornadas de suspensión, el lateral izquierdo de 22 años está listo para volver a sumar actividad en cancha.

¿Otra sorpresa? Se mantendrá la línea de tres defensores con Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia. Una medida que ha generado cuestionamientos hacia el DT.

Francisco Meneghini ratificó el once inicial de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile versus Deportes Limache

El equipo titular universitario: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Lucas Assadi; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Dicho encuentro entre azules y cerveceros, válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 22 de febrero. Se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En síntesis: