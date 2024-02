Este sábado, Universidad de Chile se estrenará en el Campeonato Nacional de Primera División recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del certamen.

El mundo azul está con el anhelo de ver cuanto antes al equipo de Gustavo Álvarez en cancha y en esa línea, también está César Vaccia. El ex entrenador campeón con los universitarios solo espera ver en acción a los estudiantiles y que ganen, porque ya no hay mucha paciencia considerando las últimas temporadas.

“Todos estamos esperando que la U juegue bien y gane, ya no hay mucha más paciencia. Vi a Audax, es un equipo en formación, no tiene grandes figuras, creo que la U debiera ganar, sin problemas y si muestra lo que mostró en los partidos previos”, comentó el ex DT en diálogo con BOLAVIP CHILE.

Sobre lo mismo, el sanantonino espera que el equipo sea protagonista y que no demuestre temor. “Esperemos que la U logre ganar, le hace falta al equipo, a la institución y a los hinchas. Están ansiosos de ver a un equipo que todas las semanas salga a ganar. Aún así no se puede ganar, pero no ver a un equipo timorato, si no que proponga”, añadió.

A su vez, argumentó algo súper potente de cara a la temporada que arranca ahora para los azules, “este equipo fue diseñado para ganar”, expresó el ex DT de La Roja.

Audax cayó ante Iquique como local en La Pintana (Photosport)

Vaccia y la opción de Marcelo Díaz en la selección chilena

También, Vaccia reaccionó a las palabras de Ricardo Gareca quien confesó su admiración por Marcelo Díaz y que había sostenido un diálogo con el capitán estudiantil, como también como otros históricos.

En la ocasión, el ex DT bicampeón cree que no es raro el comentario del Tigre, sobre todo cuando se trata de jugadores importantes en la historia de la selección chilena.

“No es una aberración, yo como entrenador decir que están abiertas las puertas para jugadores que anden bien y sobre todo jugadores con un pasado potente como Marcelo Díaz o Claudio Bravo”, cerró Vaccia.

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se estrenará este sábado 24 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.