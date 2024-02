Este fin de semana, por fin, Universidad de Chile debutará en el Campeonato Nacional de Primera División enfrentándose a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del certamen.

Los azules, vieron suspendido su duelo ante Cobresal por la primera jornada, en lo que hubiese sido el reencuentro de los universitarios con el Estadio Nacional luego de mucho tiempo.

Ahora, los laicos quieren comenzar con el pie derecho y en ese sentido, el mundo azul también lo hace sentir. Tal es el caso del ex futbolista Francisco Las Heras, quien apuntó que una victoria los hará tener más confianza en relación a lo que viene.

“Comenzar ganando les da cierta confianza de cara a lo que viene más adelante, por ende comenzar ganando siempre es bueno”, apuntó el ex Ballet Azul en diálogo con BOLAVIP CHILE.

Más allá de la necesidad del triunfo, el histórico respondió sobre qué aspectos se deberían considerar en caso que el debut no fuese auspicioso. “La U debería ganar, uno no se pone en el plan de no ganar. Sin embargo, si me pongo en lo hipotético, diría que no se han hecho bien las cosas, que no se ha contratado de la forma que debería, porque faltan algunos puestos en el equipo. Creo que esa sería la razón”, argumentó Las Heras.

De todos modos, el ex Ballet Azul le puso tarea a la U 2024. “Hay que partir con todo, para mi la U siempre debería ser un equipo de acción y no de reacción. La U debe salir a buscar a cualquier equipo que esté delante y buscar el triunfo como siempre lo han hecho, con empuje, fuerza de voluntad y con fútbol, obviamente“, expresó.

Las Heras, ex Ballet Azul (X)

Las Heras aprueba partida de canterano azul

Uno de los jugadores que no va a continuar en la U es Renato Huerta, quien parte a préstamo a Unión La Calera por todo el 2024. A diferencia de muchos, el histórico enfatiza que es una buena oportunidad para el canterano.

“Es bueno que estos chicos que no van a tener muchas oportunidades en el equipo, se vayan porque no van a jugar, ¿Para qué se van a quedar? Para mi es una muy buena alternativa que partan a otro equipo”, cerró Las Heras.

¿Cuándo debuta la U en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se estrenará este sábado 24 de febrero a las 18 horas en el Estadio Nacional, recibiendo a Audax Italiano en duelo válido por la segunda fecha del torneo de Primera División.