Pese al emotivo triunfo de Universidad de Chile ante Olimpia por la Copa Libertadores Femenina, el encuentro tuvo algunos momentos duros para las dirigidas de Nicolás Bravo.

Así y todo, lograron sacar el compromiso y sumar nuevos tres puntos en la competencia. Tras el partido, la portera azul, Natalia Campos tuvo conceptos para la gran victoria conseguida ante las guaraníes.

“Sí, lo planificamos como final luego del triunfo de Olimpia ante Santa Fe. Sabíamos que era una final sí o sí, pero también pensando en lo que viene, donde tenemos que ganar los tres puntos”, sentenció la entretubos.

De todos modos, Campos se sinceró y reconoció que tuvo la culpa en el gol del empate del rival, por parte de la defensora Paola Genes. “Al final mostraron lo que sabíamos iban a hacer. En el gol del empate me siento responsable. Hay cosas que pueden pasar y otra que no. Siempre se dice que no nos quedemos alegando el fuera de juego y yo reclamé el fuera de juego y eso me hace llegar un pelín tarde, si bien llegué, lo hice tarde”, afirmó la Ñata.

Ahondando en aquello, el portera señaló que “tirón de oreja para mi y cuando ya están en la frontal del arco, ‘Natalia quédate callada y ataja’, mis compañeras necesitan eso de mi, se que pude haber sacado esa pelota. Confié en mis compañeras de sacarlo adelante y esto no me va a volver a pasar”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que el duelo ante Independiente Santa Fe será muy complejo, por las condiciones anexas al fútbol que existen en favor de las colombianas. “Orgullo, esto es la U. “Sabíamos que era un equipo paraguayo es complejo y teníamos que salir a jugarlo así. Ahora ante Independiente Santa Fe a quienes ya hemos enfrentado y será duro, están de locales, con su público que sabemos cómo está, hay que ir a buscar también, porque queremos ganar el grupo”, cerró Campos.

La portera se sinceró tras el partido (Captura Universidad de Chile)

¿Cuándo es el próximo partido de Las Leonas en la Copa Libertadores Femenina?

Este miércoles 11 de octubre, las chilenas tendrán su tercer y último partido del Grupo B de la Copa Libertadores donde enfrentarán a Independiente Santa Fe.

El duelo se jugará a las 19:30 horas de nuestro país en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá.

¿Qué necesita la U para clasificar?

Las azules están muy cerca de lograr el cupo para la ronda de cuartos de final del torneo, que pese a los dos triunfos, aún no lo consiguen. Sin embargo, tiene grandes chances de avanzar.

Un triunfo y un empate le da el primer lugar a Las Leonas en el grupo B. Si pierde ante las cafetaleras, de por sí ya no podría ganar el grupo y tendrían que esperar lo que pase en el otro partido entre Olimpia y Universitario. Un empate o un triunfo de las peruanas, clasifican también.

Si la U pierde y gana Olimpia habría que entrar a dirimir la diferencia de goles, donde están muy similares y ahí depende de cómo finalicen cada uno de esos encuentros.