Universidad de Chile debutó con el pie derecho en la Copa Libertadores Femenina 2023, luego de vencer por un tanto a cero a su similar de Universitario de Lima, en duelo válido por el Grupo B de la mencionada competición.

Pero, más allá del polémico gol de la paraguaya María Martínez Vecca, la jugada del partido estuvo en los minutos finales, cuando los corazones de Las Leonas se paralizaron por completo.

Y todo ocurrió producto de un centro de las peruanas desde la izquierda y una especie de carambola, provocó que el balón rebotase en Yaki y si bien, iba lentamente, este se estaba metiendo al arco azul.

Sin embargo, es ahí cuando aparece la figura de su portera, Natalia Campos, para estirarse en el suelo y con su mano izquierda alejar el peligro sacando el balón que parecía iba a ingresar, todo, mientras Carla Guerrero gritaba “Ñata, Ñata”, como encomendándose a ella que era la única que tenía la salvación azul.

La cuenta de Universidad de Chile femenino, no se quedó atrás y aprovechando el reconocimiento de la propia Conmebol por esa tapada, la cuenta azul no se quedó atrás y considerando que le golera comparte el mismo apellido que el portero masculino de la U, no dudaron en darlo a conocer.

Fue así como y recurriendo al apodo que La Magia Azul patentó para la entretubos durante sus transmisiones, la resaltaron con un “Campitos, comadre“, de una manera simpática.

Ahora, Las Leonas dan rápidamente vuelta la página y se mentalizan en su próximo desafío, este domingo, también en el Estadio Metropolitano de Techo.

¿Qué partidos le restan a la U en la Copa Libertadores Femenina?

Ahora, la U debe enfrentar a Olimpia de Paraguay, actual monarca de su país el día domingo 8 de octubre a las 17 horas de Chile buscando su segundo triunfo consecutivo en la competición.

Luego, las azules cerrarán su participación en el grupo enfrentando a las locales de Independiente Santa Fe, este miércoles 11 del presente mes, a las 19:30 horas de nuestro país.

¿Quién es la goleadora histórica de la U en la Copa?

La paraguaya Rebeca Fernández es la goleadora absoluta de la U en la Copa con nueve conquistas en las tres ediciones anteriores. Además, Rebecrack fue la máxima artillera en la última edición disputada en Ecuador, con cinco goles.

En el listado azul la siguen Daniela Zamora con cinco, Yael Oviedo y Yessenia López con tres, Sonya Keefe con dos, Yessenia Huenteo, Ana Gutiérrez, Fernanda Pinilla, Denisse Orellana, Gabriela Huertas, María Martínez Vecca y Claudia Soto con uno.