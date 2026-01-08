El mercado de pases dentro del fútbol chileno va dando sus pasos agigantados para que los equipos puedan reforzarse pensando en el 2026, en donde grandes novedades se han dejado ver en las últimas horas.

Hace unos instantes, un tremendo bombazo se dio a conocer en esta ventana de transferencia, en donde podría desatarse un Superclásico en este mercado por un jugador.

El periodista nacional Christopher Brandt informó en su cuenta de ‘X’ que Colo Colo en su búsqueda de centrodelantero, estaría tras los pasos del atacante uruguayo, Octavio Rivero.

El jugador de Barcelona de Ecuador estaría en la lista de atacantes que buscaría el ‘Cacique’, en la que aparecen los nombres de Damián Pizarro, Robert Morales, Carlos Lucumí y Maximiliano Romero.

Colo Colo busca a Rivero | Foto: Photosport

Colo Colo busca arrebatarle a Rivero a la U

Dentro de las últimas semanas, se ha conocido el interés nuevamente de la Universidad de Chile por Octavio Rivero, en la que según ha conocido, tendría todo encaminado para poder vestirse de azul en este 2026.

La dirigencia del ‘Romántico Viajero’ sigue de muy cerca la situación de Rivero en Barcelona de Ecuador, en la que espera que en esta semana pueda concretar su salida del club ecuatoriano y luego, llegar a la Universidad de Chile.

Ahora con este interés de Colo Colo por Rivero, se verá si esta situación tendrá algún cambio, teniendo en consideración que Octavio Rivero ya vistió la casaquilla del ‘Cacique’ entre el 2016 y 2018.

Las próximas horas podrían ser cruciales para poder conocer que será del futuro de Octavio Rivero, en donde la Universidad de Chile y ahora, Colo Colo, siguen de cerca su situación.

En Síntesis