El campañón del ex Huachipato es reconocido por todo el mundo azul.

Universidad de Chile dejó atrás los años donde peleaba en la parte baja de la tabla de posiciones y de la mano de Gustavo Álvarez remató segunda en el Campeonato Nacional y se quedó con la Copa Chile, obteniendo un trofeo después de siete años.

Patricio Mardones, el héroe de El Salvador para los azules, conversa con BOLAVIP y no esconde su admiración con el estratega de la U.

“Ayer vi una buena entrevista a Gustavo Álvarez y hace mucho rato que no escuchaba a un técnico tan claro en sus conceptos y en la idea que tiene, me encantó”, indica de entrada.

Igualmente el Pato cree que el 2025 hay que doblar la apuesta. “La U y lo dijo el entrenador, debe dar el salto de calidad, hay que comprar jugadores con trayectoria y la jerarquía para llegar a la U”, asegura.

El ex mediocampista es de la idea de que a los azules “necesitan un delantero centro de categoría, en la parte defensiva también se necesita, y si se va Morales, Sepúlveda es una alternativa válida junto a Castro, un mediocampista”.

Patricio Mardones aplaude a Gustavo Álvarez.

Y ahí se le ponen los ojitos vidriosos al apuntar a su favorito. “Cabral el otro día demostró con la camiseta de la selección que es un gran jugador, esperemos que lleguen jugadores de ese nivel, le haría muy bien a la U”, indica.

El consejo de Pato Mardones para Gustavo Álvarez

Hay una importante discusión en el mundo azul sobre la continuidad de algunos jugadores, Mardones cree que “Cristián Palacios es chileno ahora, no ocupa cupo de extranjero, y el resto creo que no se consolidaron, pensé que Juan Pablo Gómez daría más y Federico Mateos es un buen jugador también y no sé qué pasó”.