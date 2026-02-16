Universidad de Chile sigue sin saber de victorias en esta campaña y por ello las críticas no demoraron en llegar. Sin embargo, Francisco Meneghini no ha sido el único apuntado por el rendimiento del conjunto estudiantil.

¿Qué pasó? Un campeón internacional con la escuadra azul se lanzó contra los refuerzos que arribaron para 2026. Para Marcos González, ningún jugador que se incorporó ha cumplido con las expectativas.

En conversación con BOLAVIP Chile, el monarca de la Copa Sudamericana 2011 desmarcó al DT argentino de la responsabilidad absoulta y le entregó parte de ella al plantel.

“Es que uno generalmente a veces espera más de los refuerzos, que es donde más se invierte y a mi punto de vista los refuerzos hasta ahora no han estado a la altura“, reflexionó.

Luego, agregó: “Llegaron a la U y hasta ahora no se han visto de esa forma. Entonces ya van tres fechas y se espera de ellos (…) Todos dependen del equipo en general, pero se espera un poco más siempre de los refuerzos”.

Marcos González analizó el desempeño de Universidad de Chile en 2026. (Imagen: Photosport)

Su preocupación por Universidad de Chile

Finalmente, el recordado defensor expresó su temor por lo que se le avecina a la escuadra universitaria. No solo se trata del Superclásico versus Colo Colo, también está cerca la definición de la Copa Sudamericana ante Palestino.

“Siempre preocupa cuando no hay triunfos de por medio, la situación no es cómoda y más en un equipo como la U. Así que a esperar que levanten cabeza los muchachos”, cerró.

