El Superclásico 194 ya es pasado. Universidad de Chile y Colo Colo empataron uno a uno en el Estadio Santa Laura donde se podría resumir en que fue un tiempo para cada equipo.

Desde la trinchera azul, quedaron con un sabor un tanto amargo, puntualmente porque en la etapa complementaria tuvieron dos jugadas claras de gol y que no pudieron capitalizar.

De todos modos, en el mundo azul el balance es positivo y en esa línea está el ex lateral Cristián Castañeda, quien en diálogo con Bolavip señaló que le gustó la reacción que tuvo el elenco que dirige Mauricio Pellegrino.

“Los dos clubes jugaron el primer tiempo, nomás. En el segundo jugaron a no perder y a la U le faltó ambición, pero queda con un saldo positivo por la reacción que tuvo. Clave fue la lesión de Carlos Palacios”, sostuvo el recordado Scooby.

También, tuvo una palabra para el portero laico, Cristopher Toselli, quien rescata la prestancia que está adquiriendo el ex arquero de La Roja. “Que Toselli no sea de mi agrado, no le quita mérito en el liderazgo y me imagino que el haber pasado por un camarín como el de Católica, hace válido su trabajo en la U”, afirmó el ex futbolista.

Finalmente, volvió a señalar que el portero debe transmitir seguridad a sus compañeros y en ese ámbito, hoy por hoy el ex cruzado domina mejor ese aspecto que Cristóbal Campos.

“El arquero no solo debe atajar, Sergio Vargas ordenaba la defensa y si el balón va al arco, ojalá atajarla. Todo era en beneficio del equipo y Toselli ha demostrado que por lo menos se hace notar más que Cristóbal”, cerró Castañeda.

Castañeda valora la reacción que tuvo la U ante el cacique (Photosport)

¿Cómo quedó la U en la tabla de posiciones?

Universidad de Chile intenta recuperar terreno luego de siete fechas sin ganar, donde tan solo han sumado dos puntos. Actualmente la U, se ubica en el décimo puesto con 31 puntos, mismas unidades que Unión Española y Universidad Católica.

¿Cuáles son los números de Cristopher Toselli en la temporada 2023?

Durante gran parte de la temporada, Cristopher Toselli miraba los partidos desde el banco de suplentes, donde tan solo jugó 45′ minutos ante Deportes Copiapó en Valparaíso en marzo pasado.

Pero ahora ha estado en cancha en los dos últimos compromisos ante Unión La Calera y Colo Colo, sumando ya 225 minutos y ha recibido tres goles.