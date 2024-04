Ex jugador cree que la U debe tener el antídoto para solucionar problemas como se los planteó Coquimbo Unido.

La igualdad ante Coquimbo Unido a un gol dejó un sabor amargo en la boca de los hinchas de Universidad de Chile quienes esperaban salir del Estadio Nacional gozando un nuevo triunfo.

Y explicaciones al empate frente a los piratas pueden existir muchas y que un histórico de la U como Cristián Castañeda quiso dar a conocer. Lo primero que narró fue que es necesario recuperar a Lucas Assadi, ya que se extraña a ese jugador que pueda meter una asistencia.

“Creo que la U debe buscar una solución a Assadi, es el único que puede meter una pelota y ahí está fallando el equipo. El ’10’ clásico que uno echa de menos, lamentablemente no han podido tener a alguien que aclare la jugada”, argumentó el ex lateral para BOLAVIP CHILE.

El ex mundialista sobre ese mismo punto añadió que “Marcelo Díaz y Mateos están muy atrás de eso y siguen padeciendo esa idea futbolística donde más importa, que es en el área rival”, dijo.

Scooby quiere recuperar a Assadi (Photosport)

Castañeda valoró el trabajo de un jugador de la U

A su vez, el otrora futbolista destacó el trabajó que realizó el conjunto filibustero en Ñuñoa. “Coquimbo es un equipo que no te regala nada, el Nano Díaz es pragmático y no me sorprende, hicieron un buen partido, como todos los que enfrentan a la U, primero porque es el puntero y segundo porque es Universidad de Chile y siempre será así. Hay que tener el antídoto para eso y para mi, es teniendo jugadores de calidad que marquen la diferencia”, argumentó.

Finalmente, valoró el trabajo de otro cuestionado jugador. “No hubo grandes figuras en la U, pero Pons es un luchador y va por el camino correcto, demuestra las ganas que tiene, pese a ser un jugador limitado en lo técnico”, cerró Castañeda.

A Pons por fin se le abrió el arco (Photosport)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

Por la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División, Universidad de Chile será visita ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. El duelo se jugará el domingo 21 de abril a las 15 horas.