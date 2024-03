Siguen los coletazos tras el triunfo de Universidad de Chile por un gol a cero ante Colo Colo el domingo último en el Estadio Monumental, cortando una racha de 23 años sin ganar en Macul.

Los dirigidos de Gustavo Álvarez hicieron un gran partido y prueba de ello, muchos han dado a conocer a sus preferidos y quienes fueron los destacados de la jornada.

Por ejemplo, BOLAVIP CHILE conversó con Cristián Castañeda, quien entregó su podio. Sin titubeos destacó al lateral Fabián Hormazábal. “Me gustó Hormazábal, jugó muy bien el cabro chico. Zaldivia y Fernández completan mi podio”, afirmó el querido Scooby.

Castañeda apunta a Arturo Vidal

Dentro del post partido, ha marcado la pauta noticiosa las reacciones de Arturo Vidal, quien no se convence de la caída y ha disparado con todo en sus redes sociales y canales de comunicación.

El ex lateral de la U campeón en 1994, no dudó en tildar al King como alguien que no sabe perder. “Sí, es un mal perdedor. Para ellos serán buenas declaraciones, pero sabemos como es y para nosotros no lo son. Sabemos lo que les debe significar perder un clásico”, manifestó el ex mundialista.

Un discreto partido realizó Vidal ante la U (Photosport)

Castañeda y el VAR en el Superclásico

Además, protagonista fue el arbitraje quienes no expulsaron a Maximiliano Falcón por agredir a Hormazábal y el gol de Esteban Pavez, que fue con la mano. Para el ex jugador, cuando ocurrió esta última jugada, se dio cuenta que la U no iba a perder en Pedreros.

“Lo del gol, el VAR aclara todo. Cuando se produjo la jugada queda claro que la pelota nunca entra y con la mano no se puede hacer un gol y ahí le dije a mi hijo que ese partido no lo íbamos a perder. La U estaba en su día”, concluyó Castañeda.